Vergonzoso

Me parece una “chiquillada” lo que hizo K4G, ya que si no quiere asumir la paternidad del bebé que tuvo con Ainara, no veo la necesidad de andar negándolo en redes. Los niños no tienen la culpa de los problemas de los adultos y si tiene dudas de si es o no su hijo tampoco tiene que andar ventilándolo.



Como anillo al dedo

No hay mal que por bien no venga… Y los recientes ataques que recibió Mehr Eliezer más allá de afectarla de cierta forma la han beneficiado, lo digo porque la gente se ha volcado a apoyarla y la polémica ha coincidido con el lanzamiento de uno de sus proyectos más personales: su marca de vestidos de baño.

‘Verborrea’

Solo Y1000 puede escribir tantas sandeces en una canción y su público lo aplaude como si eso fuera una gran composición. Con solo escuchar su música se puede deducir en qué estima tiene a las mujeres y lo más vergonzoso es que son precisamente ellas quienes más lo escuchan.