¡Incongruencia!

Sinceramente no entiendo a César Anel Rodríguez, pues primero dice que no va a hablar, pero procede a hacer público detalles personales y hasta insinuaciones delicadas. ¡Ojo! No estoy de parte de nadie y tiene derecho a defenderse, pero lo que no me gusta es que dice algo y hace otra cosa. Todos los involucrados han tenido un manejo que deja mucho que desear.

No me gustó…

Le he tirado flores varias veces a Mónica “Lola” Díaz… Pero, esta vez su entrevista con César Anel Rodríguez no llenó mis expectativas, la vi muy permisiva y su familiaridad con el entrevistado traspasó la pantalla hasta el punto que me resultó molesto. Yo quería saber los puntos relevantes de la polémica y no que sus carillas le costaron $5 mil. ¿Eso qué tenía que ver?

Ya cansan…

Doralis Mela sabe que hay cantantes que la superan y que tienen mejor voz que ella… Eso lo tiene claro como agua de tinaja, pero a la gente le gusta andar importunando con que vuelva a la televisión. Dejen a la “mijita” ganarse el pan como a ella mejor le parezca o produzcan ustedes un programa para ella si tantas ganas tienen de verla de nuevo en la pantalla chica.