No entendí...

Polo Polo se mantuvo en silencio por mucho tiempo, no dijo nada sobre los señalamientos que hicieron las madres de sus hijas, por lo tanto, no entendí la necesidad de alborotar el avispero a estas alturas cuando sospecho que tiene mucho que perder. En lugar de limpiar su imagen siento que quedó peor y el tiempo me dará la razón porque la gente no anda comiendo cuento.

¡Horror!

A Gilbert Marengo se le olvidó cuál es su rol como entrevistador, hacer preguntas. "Mijito", la entrevista con Polo Polo no era un debate ni una conversación entre amigos, nadie le preguntó si a usted le parece o no, además, no debe hacer juicios de valor y por el amor de Dios debe dejar que el entrevistado se exprese. Evite las interrupciones y resérvese sus comentarios.

Después no lloren

Soy una fiel creyente de que cada quien tiene su criterio para saber qué publicar o no en sus redes sociales. Dicho esto, espero que cuando Aliah y el "Tachi" no estén en su mejor momento también lo digan porque están creando una narrativa donde todo es paz y amor, y en el proceso están incluyendo a sus seguidores y eso les puede jugar una mala pasada después.