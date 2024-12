Necios...

Hay personas que no hacen ni dejan hacer. Un ejemplo de esto, son todos aquellos que criticaron a Mónica Lee y a su pareja por alimentar a unos perros. Hay quienes dices que si iba a hacer las cosas de corazón no tenía por qué andar publicando la acción. Bueno, en lo personal no le vi nada de malo, si cada uno es libre de publicar lo que desea. ¡No sean metidos!

Sí y no

Yo no sé, pero eso de que la alcaldesa de San Miguelito vaya a las discotecas a pasar un buen rato, no está mal. Irma Hernández es una persona igual que cualquier otra, tiene derecho a divertirse. Además, es muy joven. ¡Usted, siga! No obstante, tampoco es lo que va a agarrar de “fiesta”, una que otra ocasión está bien, pero no siempre. Oye, y no baila nada mal.

¡Muy bien!

!Enhorabuena! El que está que salta de un pie es “Nenito” Vargas quien aparece entre la lista de los más escuchados con su tema “La fruta prohibida”, pues este 2024 fue la más sonada en Spotify. ¡Vaya, vaya! Sí, tal como lo lee y al parecer el músico está cotizado en más de 115 países. A mí me alegra, porque la gente está apoyando al típico panameño.