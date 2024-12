Tristeza

Me alegra que Luis Durango Jr. haya obtenido este nuevo logro con los Yankees. El panameño está pisando fuerte. No obstante, me da tristeza a la vez, pues ojalá yo y un par de personas más estemos equivocados y no lo dejen en el abandono cuando salga de la cárcel el que ustedes y yo sabemos. Espero que Tatiana lo respete y se aquiete, agarre juicio. Veremos.

¡Santo!

Algunos se pasan, cómo no van a saber qué canta la panameña Sofia Valdés. Claro, como la “mijita” no canta esas “letras cuestionables” de algunos artistas locales, nadie la conoce. ¡Qué barbaridad! Sofía ha dejado a Panamá en alto y en varias ocasiones. Su nombre ha sonado fuerte en otros países y por cosas buenas, no por escándalos, como otros.

Me agrada...

No sé si a alguien más le pasa, pero ver a “La Chichi de Papa” en el programa sabatino me da una paz, es que de ella emana tranquilidad. Se ve que es una persona humilde, espero no equivocarme. También espero que continúe así con ese don de gente. Además, maneja a la perfección la temática del programa televisivo, no va a improvisar como otras.