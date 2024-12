¡Se tenía que decir!

Joao Centella tiene la razón y muy pocos se atreven a decir que hay un grupo de creadores de contenido emergentes que tienen unos aires de superioridad. En redes se tiran de que son “buenas vibras” y en persona no son nada de eso e incluso se niegan a compartir con aquellos que de alguna u otra manera se han forjado una trayectoria en las plataformas digitales.

No cayó…

¡Oye! Franklyn Robinson es de temer, le lanzó varias cáscaras a Nicole Pinto para ver si caía y decía algo sobre Julián Torres y no, la “mijita” manejó acertadamente la situación y me gustó que se expresa muy bien, además, no tiene nada negativo que decir de su ex. Ya pueden dormir tranquilos, fueron pareja y la relación no funcionó… No hay más que decir. ¡Seguimos!

¿De quién es la culpa?

Tuvieron que salir a aclarar que “La Cuchita” no estaba mostrando nada en la Teletón 20-30, explicación que me pareció una tontería porque aplica a la perfección el refrán “crea fama y acuéstate a dormir”. La “mijita” y quien sea que la esté asesorando son los culpables de la imagen que se tiene de ella, solo se ha dedicado a vender desnudez y un pobre talento…