¡El bailecito!

Liz podrá presentarse públicamente con el nombre que le dé la gana, pero en el subconsciente de los usuarios de las redes sociales la recordarán por el nombre con el que se hizo popular en la farándula local. El panameño no olvida su bailecito en las escaleras en una estructura en los carnavales en Las Tablas y ya no la veo tan activa compartiendo la palabra.



¿Tendrá permiso?

"La Polla" no es consciente o no le importa los líos en los que se puede meter con la justicia por andar haciendo los dichos bingos virtuales. "Mijita" para hacer estos juegos se necesita aprobación de la JCJ y su práctica de forma ilegal es multada por la ley. ¡Amanecerá y veremos! A mis lectores les recomiendo no participar de estas actividades, evítese un problema.



Cuente, cuente...

La presentadora Marelissa Him se salió con una de las suyas, soltó una bomba y la tiró a medias. Así no son las cosas, si va a decir algo, hágalo, no ande dando tantas vueltas y evite que se armen especulaciones porque usted decidió omitir algo. ¿A qué presentadora le prestó ropa? Recuerde que los chismes se cuentan completos... Para la próxima, no se guarde nada.