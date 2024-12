¡Qué alguien me explique!

Wendy y Jazmín me dejaron confundida… No quiero caer en especulaciones porque las “mijitas” no han explicado nada, tampoco es que lo tengan que hacer, pero si van a hacer una publicación tan ambigua tienen que estar preparadas para leer los comentarios malintencionados. ¿Son o no son? ¿“Lo que se ve no se pregunta”? ¿Una imagen vale más que mil palabras?

¿Y las bendiciones?

“La Pantera” está modo reflexión, pero, sin ánimos de crear controversia, no veo que mencione a sus bendiciones e incluso veo que hubo fotos navideñas y nada. Se sabe que no tiene la custodia de la pequeña y eso me genera la duda de si pasó o no las fiestas con ella. Además, desde mediados de año dejó de publicar fotos con las pequeñas. ¿Qué está pasando?

¿Qué?

A mí sí me sorprende… A Stephanie Calcagno la han vinculado afectivamente con tantas personas que ni a ella le impresiona. Eso es preocupante y deja mucho qué pensar, aunque si a ella no le molesta qué se le puede hacer. A su récord se suma “Yemil”… La “mijita” no dejó que el rumor continuará y con un simple “oye eso” dio por sobrentendida su opinión al respecto.