'Ni fu ni fa'

Todos tienen la libertad de medir su éxito o logros como le parezca, pero que Gracie Bon haya interactuado con Usher me da igual. Hace algo de ruido en las redes y en la prensa de espectáculos, eso no se lo quita nadie. ¿Vale la pena? La verdad es que me causa pena ajena porque el segmento del artista solo fomenta la hipersexualización de la mujer.

La cabanga...

Ahora entiendo la razón del cambio físico de Marigaby... Me contó un pajarito que la "mijita" anda de mal de amores y en proceso de mudanza. ¿A dónde? Bueno, los detalles de este chismecito no son muy claros, así que prefiero reservármelo. Además, no me sorprendería que en cualquier momento diga que está soltera. ¡Estaremos pendientes!



¿Paz a su alma?

Parece que el año no es lo único que se está acabando, los negocios también. Otro negocio, de una cara de la farándula local, cerrará con la promesa de que no es un adiós, sino un hasta luego. Mi sobrina está desolada porque el bar de Aurelio Tamayo va a cerrar... El "mijito" no ha dicho el por qué, sin embargo, me contaron por ahí que se van a mudar para el Casco. ¿Será?