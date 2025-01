¡Que se ubique!

Alguien le puede decir a Arian Abadi que no se debe opinar del cuerpo de los demás y que la mejor versión de cada uno no depende de lo que a él parezca correcto o no... Muy feo su comentario de que ponerse implantes mamarios no es un "glow up". ¿Acaso él pagó por eso? Eso no es problema suyo, mejor enfóquese en su carrera de música que no termina de despegar...

¿Sí o no?

Al parecer no todo se ha acabado entre "La Doradita" y Joako Fábrega... La expareja, bueno, en realidad estoy confundida, no tengo claro qué tipo de relación tiene este par, ya que han sido vistos varias veces juntos. Recientemente, fueron fotografiados en un local de esparcimiento bien abrazaditos. ¿Regresaron? ¿Fueron juntos? ¿Coincidencia? ¡Amanecerá y veremos!

De algo tiene que vivir...

Bueno, nos despedimos oficialmente del “spam” de publicaciones de Susan Elizabeth Castillo o por lo menos eso es lo que presiento, pero con ella nunca se sabe, siempre saca tiempo, no sé de dónde, para poner al día a sus seguidores de su rutina. Ahora la "mijita" estará en los bomberos, esperemos que duré en el cargo y que haya si tenga una buena relación con sus subordinados.