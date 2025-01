¡Fuego!

Doralis Mela alborotó el avispero. ¿Les sorprende? A mí, la verdad, no... Bien se sabe que ella no anda con rodeos para echar a la gente al agua y ahora le tocó a Calle 7. Siempre vemos a los mismos en ese programa, así que no me extraña que haya algo de verdad en lo que se dice... Pero, algunos, que son fanáticos acérrimos, no están preparados para esa conversación.

Los defensores...

Los excalle 7 no tardaron en salir a defender a la producción. Puede que en su época no era así y siendo justos, en comparación con otros años, antes había más calidad de competencia y ahora todo es relajo, chismes y amoríos. La dinámica del programa ha llegado a tal punto que ni siquiera dan ganas de verlo. Me gustaría ver cómo andas esos números.

¡Son reuniones!

Hubo un grupito de exguerreras que celebró una reunión amena, les voy a dejar de tarea que pasen lista y me dicen quién faltó, además, deben hacer una hipótesis de por qué no fue o no la invitaron. Lo que sí hay es bastante contenido grabado para las redes. Ya vi el "videoclip" donde se están disfrutando una de las canciones del nuevo disco del "Conejo Malo".