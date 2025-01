No entendí…

Es cierto que le estaban preguntando por su experiencia en Calle 7, pero con el simple hecho de decir que no va a contar lo que le pasó ya está generando controversia. Lo mejor que podría haber hecho Liz Baila, si de verdad no quería alimentar la polémica, era ignorar los comentarios y seguir como si nada. Si ya empezó, ahora termine de contar el cuento.



¡Se pasa!

En ocasiones Jermaine Cumberbatch se pasa, ya van varias veces que exhibe a la gente en televisión nacional o que sale con preguntas que las respuestas son más que obvias. Ahora se la aplicaron, también lo asolearon, andaba sin bañarse, y ya era momento que le dieran “una cucharada de su propia medicina”… ¡Su cara fue un poema! Y no lo voy a negar, me dio risa.



¡Enhorabuena!

Van a filmar una serie con formato cinematográfico en Panamá y Moyra Brunette no solo forma parte del reparto, sino que también tiene un rol en la directiva de la producción. Me parece un éxito y estaré al tanto de los detalles de este proyecto que promete. Por ahí vi un pequeño adelanto de lo que nos traerá e incluso será una oportunidad para los talentos locales.