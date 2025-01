¡Son acertijos!

La señora Dezdy “está marcando suave”… No me lo esperaba de ella porque siempre se ha caracterizado por decir las cosas sin tanto rodeo, pero me decepcionó porque lanzó un “comunicado a la Nación” donde dice que dejó de seguir a alguien que quiere figurar en todo. ¿Quién es? Tengo mis ligeras sospechas… “Mijita”, sin miedo, cuéntenos quién es…

No soportaron…

“Tu Mañana” no aguantó la ola de comentarios negativos donde anunciaron la llegada de una personalidad del patio a la construcción de la casa de “La princesa de Cañazas”… Esta persona últimamente no goza de mucha afinidad por gran número de usuarios en las redes y por arte de magia la publicación desapareció del “feed” del programa matutino.

Atinado…

Muy buenas las recomendaciones de Kenny Dancer para todos aquellos que el próximo fin de semana van para el quinceaños de “La princesa de Cañazas”. Pórtense bien, llévenle todos los regalos que quieran a la familia y no dejen basura… Es importante dejar una buena impresión y que la festejada disfrute de su fiesta, recuerden que ella es la protagonista. ¡Estaré pendiente!