¡Payasa!

¿Ya para qué? Sasha Nikyta, ya su expareja la hizo el hazmerreír del país, la suerte es que las personas fueron empáticas y volcaron su apoyo a su favor... Así que no me venga con eso de que ahora no va a publicar nada de sus próximas parejas porque lo peor que podía pasar ya pasó. Espero que sea como la "mijita" dice: "aprendió la lección". Mírense en ese espejo...



Corriente...

La canción de Yedgar Carolina me parece la cosa más ordinaria que he escuchado. Se nota que no puso a trabajar las neuronas para escribir semejante zoquetada... Justifica su mal gusto con que la gente escucha Yailin y Tokischa. Bueno, déjeme decirle que su canción también entra en la categoría de "porquería". Lo suyo no es la composición y del canto ni hablamos.

Ella ganó...

Reitero "La Bibi" no le tiene miedo al éxito y tampoco es de las que pierde cerrar una venta por no dominar un idioma. La "mijita", con su inglés machucado, logró su cometido cuando un extranjero se acercó a su puesto de sao. Ya ven, no hay excusas, todo es cuestión de ponerle actitud y ganas a las cosas. ¡Felicidades! “Mijita”, lo está haciendo bien...