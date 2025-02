¡Se los dije!

Yo me conozco el proceder de Gaby Garrido… Un día tiene novio, lo presume y luego se “pudre todo”, pero nadie se entera, aunque las redes siempre la delatan. Luego empieza con su momento de reflexión y renace con su versión soltera para que entonces le pregunten por la ruptura. Allí ella se desboca y dice que le gusta su soltería. ¡Y se repite el guion!

¡Cuidado!

Jermaine Cumberbatch es arrepinchoso y se ha ganado el cariño del pueblo… Me dio risa su reporte desde San Miguel, lo quieren como colágeno. ¡Ay padre! El “mijito” no le teme al éxito y le da cuerda a la gente. Después no se queje… Aunque sé que tiene buen sentido del humor y siempre tiene presente a su esposa. “¡Yo estoy casado!”, dijo.



¡No sé qué pensar!

Viene un contenido del “Maleante caro”, más conocido como “Yemil”, desde la prisión y a pesar de que he sido muy crítica con él, quiero escuchar qué tiene que decir, si realmente está arrepentido y si tiene una intención de cambiar. Pedir perdón cualquiera lo hace, pero no todos lo hacen de corazón… Espero no llevarme una decepción. ¡Amanecerá y veremos!