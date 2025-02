¿Hasta cuándo?

Se me estaba olvidando comentar mi malestar con el tipo de humor que tiene Eddy Vásquez, que es perfecto para "La Cáscara" y no para un programa en horario familiar. Ya van varias veces que emite comentarios con doble sentido y con cierta picardía que se puede prestar para malas interpretaciones. ¡Ojo! Producción, ya es momento de que tomen cartas en el asunto.



Se alocan y no avisan...

Ahora para Abraham Pino las páginas de farándula son lo peor del mundo, pero cuando le publicaban sus payasadas e intentos de música eran lo mejor de lo mejor. Me resulta incongruente que diga que no le gusta que hablen de su vida privada en las redes sociales porque es el primero en estar ventilando sus intimidades. ¡Las amenazas están de más!

¡Se tenía que decir!

Mónica "Lola" Díaz no dijo nada que no fuera verdad. Pero, como padres a algunos no les gusta o no aceptan que sus "retoños" se portan mal. Recordemos que el comportamiento en público de las "bendiciones" es el reflejo de los padres y a eso era a lo que me parece se refería la "mijita". Bueno, los padres del niño no soportaron y lo agarraron como algo personal.