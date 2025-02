¿En serio?

Bueno, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, pero “El Maleante Caro”, ya lleva más de una. Me da angustia escucharlo pedir disculpas a sus exnovias y a sus mamás, ya que no me convence su arrepentimiento. Por eso hay un dicho que reza: “crea fama y acuéstate a dormir”. No lo sé, no me parece sincero, amanecerá y veremos.

Muy guapa

No sé si ustedes vieron a la señora Leonidas Moreno el fin de semana, estaba muy guapa y se ve que es bien humilde. Además, es una de las cantantes con mejor saloma en el ámbito de la música típica panameña. Pero, eso no es todo, Leonidas se ha ganado el respeto de miles de artistas.

Entre adeptos y detractores

Tras el trágico accidente del pasado 26 de enero en Cabuya de Chame, el músico Alejandro Torres retomó los escenarios en un homenaje a Alfredo Escudero y Leonidas Moreno. A algunos no les cayó bien la noticia, al parecer sienten que está muy tranquilo. Pero, otros sí lo respaldan, pues su vida profesional debe continuar.