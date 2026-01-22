No es Halloween

El maquillista se levantó de la cama y dijo: “hoy la voy hacer brillar”. Pero, literalmente, como un fantasma amistoso en la oscuridad. No era la iluminación, era el cutis de Guadalupe Castillero en modo Casper full HD porque con esa base que le pusieron parece está transmitiendo desde el más allá… y con muy buena señal. ¡Busquen su despacho sobre la ley antigolazo!

¡Ehhh!

Espero que el programa, en donde hay de todo y poca competencia, no hagan a las personas perder un día de trabajo por ir a un “casting” y luego escoger a los mismos de siempre. Lo comento porque lo han hecho varias veces... Las personas van con toda la energía, hacen un filón y a la hora de la hora solo pasan dos o tres para la temporada.

¿Se acabó?

Las señales están ahí. Desde que el Ñesque fue eliminado del “parking”, este no se ha manifestado para apoyar a su compañera que aún sigue en competencia, lo que me hace dudar la continuidad del dúo. Por otra parte, tampoco está cumpliendo su palabra porque en algún momento mencionó que la seguiría respaldando si él salía del “reality”...