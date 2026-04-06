Sin rodeos

Me encanta cuando los “farsanduleros” no se guardan nada. Bueno, Barceló dejó en evidencia a otro futbolista del club de los mala paga. El “mijito” no ha dicho ni está boca es mía y bueno, Panamá hizo lo suyo. En su perfil de Instagram le han dicho de todo por hacerse el loco con el dinero ajeno.

Los jóvenes y sus cosas...

El ex de Miah Catalina mejor se hubiese quedado callado. Aquí aplica no aclares que oscurece... Le está yendo peor que piñata en cumpleaños. ¡Ay Dios! Además, no lo vi muy seguro que digamos cuando estaba dando sus explicaciones. Es difícil convencer a alguien con sus argumentos.

Sorpresa

Tengo que aceptar que jamás pasó por mi cabeza esa posibilidad. Mis sospechas estaban entre Ramiro y Samuel Anthony. Y claro, el programa le sacó provecho a la situación, tuvimos un dos por uno. El “chef” Héctor se convertirá en padre de un niño. ¡Felicidades! Le deseamos lo mejor en esta nueva etapa.

