Duelo

Las mudanzas al otro barrio forman parte de la vida, son inevitables y uno nunca está preparado para ello. No dejan de ser dolorosas y no hay bálsamo para aliviar la tristeza. Por ello, nos unimos a Viola Guevara y a su familia en este difícil momento. Le envío mis condolencias por la partida de su padre.... Dios le dé consuelo y resignación. ¡Un fuerte abrazo!



No pierde su esencia

“La Coach del Guetto” se mantiene fiel a su esencia, pero no hay duda que la televisión supuso un cambio para bien. El día que la vi en el estudio de “Tu Mañana” me costó reconocerla... Su imagen, la forma en la que se expresa y su seguridad en cámara, son una muestra de su crecimiento en pantalla. Me agrada mucho lo que veo. ¡Siga aprovechando la oportunidad!

Qué descaro

Los mala paga nunca me dejan de sorprender. Piden prestado y cuando les cobran se hacen los ofendidos. ¡Qué locura! Bueno, el seleccionado salió con una de las suyas. En lugar de reconocer que se equivocó o dar una excusa, por más simple que fuera, le pareció que era buena idea responder con groserías. Esperemos y la risa no se le convierta en mueca.

