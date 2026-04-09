Eliminada

En el caso de “La Brasileña” más de un dicho cae como anillo en el dedo porque estuvo por mucho tiempo burlándose de la justicia y de bravucona con todo el mundo, pero siempre hay alguien no está dispuesta a soportar más de tres cosas. No nos alegramos del mal de nadie, aunque espero que esto le sirva de escarmiento y reflexione sobre su comportamiento.

Incongruencias

El comunicado de “La Mansión del Chiri” deja mucho que desear. Habla de “acciones nefastas y vergonzosas”, de las cuales no se hacen responsables, sin embargo, fueron los primeros en ignorarlas cuando tomaron en consideración a ciertos “farsanduleros” para el proyecto. Así que está en duda ese contenido de calidad y responsable está en duda.

Le sacó ronchas

Para ser alguien que no le afectó el tema de las mamás que lucran en redes sociales con sus hijos le ha dado mucha importancia. ¿No? Creí que ya lo había superado, pero al parecer veo que tiene que seguir aclarando que no es su caso y que su niña tiene hasta más dinero que los “haters”. Bueno, bueno, si tiene que dar tantas explicaciones por algo será.

