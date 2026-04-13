Desatado

Convirtió el silencio en un deporte olímpico de alto rendimiento. Mientras los rumores de divorcio con la excascarosa revolotean como moscas alrededor de un plato de ceviche olvidado, JC se mantiene en modo misterio pasivo agresivo y deja que la gente especule mientras se hace el interesante. De momento ya no sabemos cuál es el estado de la relación...

Tiffany 2.0.

Desde hace tiempo lo vengo diciendo, la “mijita” solo busca generar “engagement” provocando lástima porque a estás alturas no sé qué tipo de contenido hace. Parece estar desesperada por ser famosa sin importar los medios. Lo cual me parece delicado porque ya sabemos cómo terminó todo con la “estafadora”. ¿Será por eso que se llevan tan bien?

¡Felicidades!

Que el novio sepa en qué se metió y que tú tampoco te arrepientas tan pronto. Que duren más que el promedio nacional y que las peleas por el control remoto no terminen en terapia de pareja antes del primer aniversario. En fin, bienvenidos al “club” de los que ya no pueden echarse para atrás tan fácil. Bueno, sí pueden, esperemos que no sea el caso.