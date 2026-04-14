De acuerdo

Por culpa de la producción de la “Mansión” le tengo que dar la razón a Barceló, aunque no del todo. La media de espectadores es buena, pero en la calidad de los segmentos y lo relacionado con la transmisión dejan mucho que desear. Da la impresión de que están transmitiendo con un celular y de los participantes, ni hablar, hay unos que no están hechos para este formato.

Teatrera

¿Qué día son las votaciones en negativo? Ya tuvimos mucho de Dundunsua. ¡Dios mío! La “mijita” quiere figurar en todo, tiene unos aires de grandeza y siempre quiere tener la razón. Además, no le importa jurar en vano o por la vida de sus hijos. Yo no podía creer el numerito que se montó e incluso se arrodilló. Ya hay que mandarla para su casa o a rehabilitación.

¿Será?

Dicen las malas lenguas que los días de Liz Baila en los caminos del señor terminaron. Ella no lo ha confirmado, por lo menos no explícitamente porque si visitan su perfil de Instagram podrían pensar lo mismo. Los videos en los que hablaba de la palabra desaparecieron y no hace tanto estaba promocionando un bingo. No que los juegos de azar no le agradan a Dios.