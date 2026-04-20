Pena ajena

La tía Susan desbloqueó la Matrix y descubrió que hacer el ridículo en las redes da buen “engagement”. Lo que sería interesante saber es si eso la beneficia económicamente, aunque no he visto que esté haciendo alguna publicidad de algún producto o servicio. Por lo tanto, sospecho que está modo Britney Spears. ¿Cuándo le van a quitar el celular?

Aversión

El público no votó para salvarla, pero la producción sí o sí quiere que continúe en la competencia. ¡Qué locura! Parece que la decisión de los espectadores no importa porque yo dudo que hayan votado para que la “influencer” regresara a la “Mansión”. Es un mueble, no aporta nada a la convivencia y solo es el hazmerreír de las redes sociales.

El progreso...

La ex se va a casar con su “madurito”, pero a él tampoco le ha ido mal. De su vida sentimental se sabe muy poco y es comprensible porque la mediática es la reina de belleza. En el aspecto profesional, el “mijito” es director general para Latinoamérica de una empresa danesa que se ubica entre los 10 mayores proveedores de combustibles marinos del mundo.

