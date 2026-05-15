Nueve de área

Todavía no ha empezado el Mundial 2026 y ya la competencia le metió un gol de media cancha a TVMAX. Jonathan Gutiérrez preguntó: ¿Dónde la gente tiene que disfrutar la Copa del Mundo? La respuesta lo dejó “ice, frío, hielo”. El “mijito” manejó bien la situación, corrigió y ni cortó y ni perezoso se echó a reír. No lo juzgo porque yo hubiese reaccionado igual...