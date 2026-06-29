Le robaron la calma

Se le cruzaron los cables a Milagros Córdoba. ¿Estás brava? (Inserte la voz del video que dio origen al meme). Puedo entender que se haya molestado y que en el calor de la discusión haya perdido la compostura, sin embargo, se pasó con los insultos cuando a ella solo le negaron el paso y le gritaron “vendida”, que fue lo que creo que la puso furiosa.



Ni ella misma se lo cree

Podrá tener todas las buenas intenciones que quiera, pero dice una cosa y hace todo lo contrario. Sí, donó y pretende que ayudar a los demás se convierta en tendencia, aunque no quiere dejar de ser el centro de atención. Todo lo que dijo se vio eclipsado por lo que quería compartir con sus seguidores y que postergó por la situación en Venezuela.



Inquietante

Me ha llamado la atención la notable pérdida de peso que presenta Ricardo Icaza. Más que cualquier comentario sobre su figura, lo que surge es una sincera preocupación por su salud. No soy la única que lo ha notado. En sus redes con frecuencia le preguntan al respecto. Esperemos que esté bien y que no sea grave lo que esté atravesando.