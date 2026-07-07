Mucho que desear

En reiteradas ocasiones la prédica de la pastora Key Lewis ha sido motivo de debate. Esta vez habló sobre la intimidad de la pareja y aunque para algunos no es usual que esto sea un tema de conversación en público, lo que más ofendió a las personas no fue la forma y el mensaje que envió. Más que prédicas parece humillación pública. ¿Ya ustedes invirtieron?



A cualquiera se le muere...

¡Efectivamente! A cualquiera le puede pasar lo que le sucedió a Leribeth Marie, pero de $340 a $40 hay una gran diferencia. ¿No escuchó o no vio la cantidad en el punto pago antes de pasar la tarjeta? Bueno, sea cuál sea la razón, le queda de experiencia y también nos produce un poco de envidia porque si me pasará a mí probablemente no pasaría por fondos insuficientes.



¿Y el chisme?

¡Los entiendo! Sin embargo, pese a que estamos en la temporada de los “fifes”, no nos pueden dejar sin los chismes. Se han convertido en un programa más de deporte y aunque sabemos que no será para siempre, los “mordiditos” ya lo están resintiendo. Esperemos que cuando termine el Mundial 2026 regresen a su programación habitual.

