PANAMÁ
La columna de Doña Perla
- La columna de Doña Perla
En reiteradas ocasiones la prédica de la pastora Key Lewis ha sido motivo de debate. Esta vez habló sobre la intimidad de la pareja...
Mucho que desear
En reiteradas ocasiones la prédica de la pastora Key Lewis ha sido motivo de debate. Esta vez habló sobre la intimidad de la pareja y aunque para algunos no es usual que esto sea un tema de conversación en público, lo que más ofendió a las personas no fue la forma y el mensaje que envió. Más que prédicas parece humillación pública. ¿Ya ustedes invirtieron?
A cualquiera se le muere...
¡Efectivamente! A cualquiera le puede pasar lo que le sucedió a Leribeth Marie, pero de $340 a $40 hay una gran diferencia. ¿No escuchó o no vio la cantidad en el punto pago antes de pasar la tarjeta? Bueno, sea cuál sea la razón, le queda de experiencia y también nos produce un poco de envidia porque si me pasará a mí probablemente no pasaría por fondos insuficientes.
¿Y el chisme?
¡Los entiendo! Sin embargo, pese a que estamos en la temporada de los “fifes”, no nos pueden dejar sin los chismes. Se han convertido en un programa más de deporte y aunque sabemos que no será para siempre, los “mordiditos” ya lo están resintiendo. Esperemos que cuando termine el Mundial 2026 regresen a su programación habitual.
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