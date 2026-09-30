Intensa

Cuando pensábamos que el “home office” ya no podía dar más sorpresas, aparece la tía Susy en plena camilla ginecológica atendiendo una reunión virtual. Todo por “concientizar” sobre la salud… claro, porque nada dice “prioridad” como compartir su “ check up” íntimo con toda la oficina. No era conciencia, era hambre de “likes” y protagonismo disfrazado de noble causa.

¿Qué pasó?

Dicen que Balbinín está soltero otra vez. ¿Fue el amor el que se fue o el presupuesto? Desaparecieron todas las publicaciones donde se derretía por su novia venezolana. Antes era “mi reina, te amo”; ahora silencio total. Quizá el banco le dijo “no hay fondos para tanto romance” o él tipiquero descubrió que el corazón también tiene fecha de vencimiento.

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¿Le consta?

Franklyn Robinson, el oráculo de las ventas literarias, ya sabe que ningún panameño vendió ni un libro en la FIL Panamá. ¿Vio las cajas vacías con su tercer ojo o revisó los inventarios entre un “wichi” y otro? Mientras él diagnostica fracasos ajenos, los emergentes venden de a poco y siguen. Por algo se empieza, “Mijito”... aunque a usted le gusta empezar por el final.