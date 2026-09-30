Filis siguen con vida; Edmundo Sosa se lesiona

Los Filis de Filadelfia vencieron a los Bravos de Atlanta por marcador de 4-3 en episodios extras (10 entradas), pero el panameño Edmundo Sosa se lesionó y está en duda su participación para el tercer y definitivo partido en la serie de playoffs (Comodín) entre ambos equipos en la Liga Nacional.

Con el triunfo de los Filis este miércoles en el Truist Park, la serie se igualó 1-1 y obligó a un tercer juego definitivo.

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En el segundo partido de la serie entre Filis y Bravos, con el partido empatado 3-3 en la novena entrada, Sosa conectó un roletazo y, aunque llegó a salvo a primera base, sufrió la lesión debido al esfuerzo.

"Mundito" Sosa venía arrastrando molestias en la ingle y, aunque decía estar bien, parece haberse resentido, según una publicación de mlb.com.

En el partido de este miércoles, Sosa jugó en la tercera base, se fue de 4-1 y dejó su promedio de la actual postemporada en .333 y un OPS de .833.

Los Filis ya sufren por la baja del segunda base Luis Arráez, quien tiene un esguince de tobillo, por lo que la lesión de Sosa complica aún más las cosas.

De no poder jugar Sosa el tercer partido este jueves (hoy a la 1:00 p.m., hora panameña, en el mismo escenario), el jugador habilitado podría ser Otto Kemp.

Recordemos que el ganador de la llave se enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles por el banderín divisional de la Liga Nacional.