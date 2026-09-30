Ministros recomiendan a Mulino negociar un nuevo acuerdo con First Quantum para poner en marcha Cobre Panamá

La Comisión Interministerial encargada de analizar la situación del sitio minero Cobre Panamá recomendó al presidente de la República, José Raúl Mulino, negociar un nuevo acuerdo con First Quantum Minerals para poner en marcha la mina de cobre ubicada en Donoso, provincia de Colón.

El informe final fue entregado este miércoles al mandatario, luego de tres meses de evaluaciones técnicas, ambientales, económicas y legales sobre el proyecto minero.

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La comisión está integrada por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

Tras recibir el informe, el mandatario aclaró que el documento no es una decisión, sino un estudio con recomendaciones. Además, señaló que no propone ninguna fecha de operación porque no es lo que se solicitó a la comisión.

Mulino agregó que las recomendaciones tienen que proponer un cierre ordenado del sitio, financiado por el propio y verificable, aunque tome décadas.

Por su parte, el ministro Moltó destacó que el informe realizado no se realizó desde un escritorio, sino del trabajo hecho en la región donde viven miles de ciudadanos que fueron afectados con el cierre de la mina.

Según explicó, el reporte toma en cuenta el impacto a las familias de los miles de pequeños y medianos proveedores panameños que trabajaban no solo con la mina, sino alrededor de todas las actividades que se generaban en el área y que todavía cargan las consecuencias de un cierre abrupto y sin planificación desde el año 2023.

Moltó fue enfático al señalar que una operación de esta escala no se cierra en un año, ni en cinco.

En tanto, Chapman manifestó que cero dólar es lo que debe costarle al Estado panameño la solución al problema de la mina de cobre.

"Esa es la condición que recomiendo como ministro de Economía y Finanzas para cualquier decisión que se tome sobre la mina y pido que se establezca con un objetivo claro e innegociable, ni un centavo del Tesoro Nacional para su cierre, señor presidente", expresó.

Vea aquí el informe de la Comisión Interministerial https://mici.gob.pa/wp-content/uploads/2026/09/20260930VDEF_Comision_Interministerial_Informe_Final_Presidente_.pdf