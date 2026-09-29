SGS: Auditoría a la mina de cobre es 'objetiva'

Un estudio objetivo, riguroso y con base científica, así describe la empresa SGS Panamá Control Services Inc. la auditoría integral a la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, que permitirá al Ejecutivo tomar una decisión sobre el futuro de esta actividad en el país.

Ante las críticas que han surgido respecto a los resultados del informe, Miguel Gutiérrez, auditor líder del proyecto, señaló que estos se derivan de un procedimiento metodológico y riguroso que otorgó a cada uno de los compromisos evaluados una ponderación para llegar a la calificación final de 87.7%.

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Dicha puntuación, a su juicio, indica que la empresa ha cumplido, en términos generales, con sus obligaciones; no obstante, como consta en el escrito, presenta oportunidades de mejora en materia de reforestación.

Oscar Abad, director general de Recursos Naturales de SGS, invitó a la población a informarse sobre la metodología utilizada en la auditoría antes de analizar los resultados, a fin de que puedan entender los criterios empleados para llegar a tales conclusiones.

Como personas, siempre tendemos a ir primero a los resultados y, si este no es cónsono con nuestras expectativas, decimos: "esto no es correcto", dijo.

El ingeniero reiteró que SGS es una empresa que cuenta con más de 140 años de experiencia en el mercado y ha realizado procesos similares en distintas partes del mundo a través de datos comprobables y trazables de la mano de expertos en la materia; por ello, la ciudadanía puede tener la seguridad de que la auditoría a la mina de cobre se realizó con objetividad.

Destacaron que su evaluación va más allá de los temas ambientales; también se verificó el cumplimiento fiscal y tributario de la empresa y los riesgos, aspectos técnicos y operativos de la actividad.

La comisión interinstitucional encargada de evaluar el informe de la mina presentará este miércoles al presidente José Raúl Mulino sus recomendaciones al respecto.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, indicó que, tras la entrega del documento, que ha significado un trabajo "arduo", el mandatario se tomará un tiempo para examinar las sugerencias y posteriormente comunicar a la ciudadanía su decisión.

Las autoridades han reiterado que antes de que finalice el año se tendrá un veredicto sobre la industria.