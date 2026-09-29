Selección femenina afina para enfrentar a Nueva Zelanda en el Rommel

La Selección Mayor Femenina de Panamá afina detalles el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), en Burunga con miras a sus dos partidos ante su similar de Nueva Zelanda el 10 y 13 de octubre en el estadio Rommel Fernández.

Bajo las órdenes de la entrenadora española María Antonia “Toña” Is, el seleccioando femenino panameño cumplió su tercer día de entrenamiento este martes en el microciclo.

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Diferenciado

Por su parte, Marta Cox, Arlén Hernández y Lineth Cedeño han trabajado de manera diferenciada durante este microciclo, atendiendo a los tiempos de trabajo y recuperación de sus respectivas lesiones.

El tiempo estimado de cada recuperación está sujeto a la evolución que sigan teniendo en cada uno de sus casos.

Schiandra González habla del compromiso en la selección

Por su parte, Schiandra González, una de las jugadoras que formó parte del microciclo y quien habitualmente está en las convocatorias de Panamá, destacó la importancia del compromiso individual y colectivo de cara a los próximos partidos: "Hay que comprometerse. En el anterior proceso sentí que cada una estaba comprometida, cada una aportaba su granito de arena desde su ser. Pienso que ese es el actual compromiso: comprometerse con uno mismo, con la selección y con el país”, señaló.

La mediocampista también valoró el trabajo realizado durante las sesiones y resaltó uno de los conceptos que se han venido desarrollando con el cuerpo técnico: “Siento que una de las cosas que más nos costaba anteriormente era la posesión y creo que el cuerpo técnico lo ha trabajado de la mejor manera. Creo que se ha notado también en los últimos partidos”, comentó.

González es consciente de la exigencia que representarán los próximos encuentros ante Nueva Zelanda y destacó la importancia de mantener la concentración y el compromiso durante la preparación: "Sabemos que estos partidos son bastante complicados, bastante difíciles, y tenemos que poner toda nuestra parte para sacar esos resultados”, concluyó.

En los próximos días, la entrenadora Toña Is dará a conocer la convocatoria oficial para los partidos ante Nueva Zelanda.

Panamá continúa así con su preparación y con la mirada puesta en su partido del 28 de noviembre vs Canadá, en donde buscará clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.