Examen de altura ante Nueva Zelanda

El empate 1-1 ante India dejó más dudas que certezas en la gira asiática de "La Sele". Thomas Christiansen lo sabe bien: un combinado nacional con altas aspiraciones de trascendencia no puede permitirse regalar el primer tiempo ante rivales de menor jerarquía, confiando exclusivamente en chispazos individuales o en modificaciones tardías desde el banquillo para maquillar el marcador en el complemento.

Sin embargo, el deporte rey siempre ofrece revanchas inmediatas. El próximo examen frente a Nueva Zelanda en el estadio de Yokohama no es un simple partido amistoso de trámite; representa el banco de pruebas ideal y definitivo para medir la verdadera capacidad de reacción de este grupo ante un rival con reciente pasado mundialista, mayor orden táctico, disciplina colectiva y un rigor físico sumamente superior.

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Si bien es cierto que ante India se dio un valioso rodaje a una gran cantidad de jugadores jóvenes y variantes, para este exigente compromiso impera salir a la cancha con el mejor once posible desde el pitazo inicial, dejando la gestión y el ingreso de las promesas según transcurra el desarrollo del partido.

Para que este trascendental ensayo no se convierta en otro dolor de cabeza para el cuerpo técnico, las correcciones tácticas y posicionales deben ser quirúrgicas. La circulación horizontal, previsible y lenta quedó totalmente obsoleta en el fútbol moderno de alta competencia. Hoy se exige verticalidad inmediata, mayor precisión en los metros finales de la cancha y un bloque defensivo sumamente atento que no conceda ventajas en el juego aéreo, uno de los recursos más peligrosos y recurrentes de los conjuntos oceánicos.

Este duelo es la oportunidad perfecta para que Panamá demuestre su madurez. Ya no vale especular ni dosificar ideas de inicio. Es el momento preciso para afinar la maquinaria, consolidar identidades y demostrar que el plantel comprendió el mensaje: la élite mundial no perdona distracciones.