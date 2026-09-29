Después de 12 años, Panamá genera más empleos privados que públicos

Después de 12 años, Panamá logró generar más empleos privados que públicos, anunció el presidente José Raúl Mulino, al referirse a los resultados de la Encuesta de Mercado Laboral del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

El mandatario resaltó que este comportamiento se registra tras la recuperación del mercado laboral, que reporta la generación de 77,300 nuevos puestos de trabajo y una reducción de la tasa de desempleo hasta el 8.5%.

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“Los datos confirman que después de 12 años logramos que se generen más empleos privados que públicos”, afirmó Mulino.

De acuerdo con el mandatario, este es el resultado de una economía ordenada que crece con perspectivas favorables y que recuperó la confianza nacional e internacionalmente.

“No son solo números, son miles de panameños y panameñas que ingresan al mercado laboral y que son parte fundamental de una economía más dinámica”, sostuvo.

Mulino agregó que con el programa Panamá Pa'ti están buscando inversiones en todas partes del mundo, ampliando las obras estructurales y generando las condiciones para un mayor crecimiento.

También señaló que su gobierno estará lanzando programas de capacitación rentada junto al Instituto Nacional de Formación Profesional para el Desarrollo Humano (Inadeh) y a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), para empleo en el sector turístico.

A estas iniciativas se suman 4,800 becas para panameños que quieran adquirir conocimiento en inteligencia artificial y ciberseguridad en conjunto con Google, además de avanzar un programa para la mujer panameña.

Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, informó que la tasa de informalidad bajó del 47.1% al 45.8%, algo más de un punto menos.

La titular del Mitradel también destacó iniciativas gubernamentales que han contribuido a la creación de más empleos, tales como Mi Primer Empleo, que a la fecha ha facilitado a 4,278 jóvenes una oportunidad laboral; Mi Primer Empleo Agro, que superó las expectativas logrando, hasta el mes de julio, insertar a más de 2,000 jóvenes en el sector del agro panameño; la Ley de Pasantías, Aula Talento Sin Barrera, con oportunidades de empleo para personas con discapacidad, que ya superan los 800 beneficiados; así como el programa Mujer que Trabaja, Panamá que Avanza.

Los datos del INEC destacan que el sector privado es el principal generador de empleo en Panamá, concentrando cerca del 46% de las personas ocupadas, seguido de los trabajadores independientes y el sector público. El comercio, la agricultura, la construcción, el transporte y la industria manufacturera son las actividades que más empleo concentran.