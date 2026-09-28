¡Qué ricas migajas!

Lo logró Caro Abadía: abrirá para Greeicy en Panamá. Aunque más que talento, huele a presión mediática bien cocinada. Nunca sabremos qué pesó más: las notas o los “likes”. El día del evento veremos si brilla o si solo sobrevive al bombardeo de comentarios. ¡Que la ironía te acompañe en el escenario, Caro! No te caigas… del pedestal improvisado.



Dos caminos

“No regalo mi talento”, dice “Y1000” mientras mantiene precios de artista internacional con proyección de vecino que graba en el baño. Ese talento debe estar escondido bajo tantas capas de “autotune” que ni él lo encuentra. Internacionalizarse o bajar precios: con esa música el único viaje que hará es del estudio al olvido. Cobrar caro no convierte lo mediocre en oro...

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El talento no la persigue

“La Cuchita” escribió "Espíritu de Shelsy" y de golpe se cree la voz de la verdad. ¿Falta de talento? Se nota en cada verso. Acusar de quita maridos sin constancia alguna... puro “show” para el “hype”. Su música no despega, pero el drama sí. Dudo que con eso llegue lejos; el espíritu que la ronda es el del oportunismo barato y la falta de originalidad total.