'Sech' y 'Boza' representan a Panamá en los Premios HEAT 2026

Panamá vuelve a tener presencia en una de las grandes celebraciones de la música latina. "Sech" y "Boza" fueron nominados a los Premios HEAT 2026 y competirán en una misma por un reconocimiento internacional.

Los artistas panameños aparecen entre los candidatos a "Mejor Artista Región Norte", una categoría que reúne a exponentes de distintos países y géneros de la música latina.

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Para esta edición, "Sech" y "Boza" compartirán competencia con artistas como De La Rose, Michael Flores, Tito Double P, Majo Aguilar, Natanael Cano, Alfredo Olivas, Neton Vega, Oscar Maydon, Gabito Ballesteros, Gente De Zona, Dei V, ROA, Alemán y Gera MX, entre otros.

La nominación llega en un momento importante para la música urbana panameña, ya que los dos artistas tendrán la oportunidad de disputar el mismo premio y mantener el nombre de Panamá en el listado de candidatos.

Las votaciones ya están habilitadas y permanecerán abiertas hasta el 15 de octubre de 2026. Los seguidores pueden participar a través de la aplicación oficial de los Premios HEAT.

El resultado se conocerá el 5 de noviembre de 2026, durante la ceremonia de los HEAT Latin Music Awards, que se realizará en Puerto Vallarta, Jalisco, México.

Así, "Sech" y "Boza" llegan a esta edición como los dos representantes panameños nominados en una misma categoría, mientras sus seguidores tendrán hasta octubre para participar en la votación.

La presencia de ambos vuelve a poner a la música urbana panameña en el radar de los Premios HEAT, esta vez con dos nombres compitiendo por el reconocimiento de "Mejor Artista Región Norte".