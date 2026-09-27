La minería destaca su aporte a la infraestructura nacional

La minería juega un papel importante en el desarrollo y crecimiento del país, ya que los materiales extraídos de esta actividad son utilizados en la construcción de carreteras, puentes, edificios, sistemas de transporte y otras obras de infraestructura necesarias para la ciudadanía.

Alberto Mckenzie, coordinador de Relaciones Públicas de Cobre Panamá, señaló que de esta industria proviene gran parte de la materia prima empleada por los constructores en sus proyectos.

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Mencionó que el cobre es uno de los insumos de mayor uso en dicho sector, especialmente en temas energéticos; por ello, es importante que los ciudadanos puedan aclarar las dudas que tengan sobre la minería y su manejo responsable.

Lamentó que algunas personas tengan un "concepto errado" de la minería moderna, pues, contrario a lo que se cree, esta apuesta por la sostenibilidad, la tecnología y la responsabilidad social, aspectos que, afirmó, forman parte de la operación de Cobre Panamá y han sido reforzados a través del Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina.

Este proceso, según explicó, ha permitido que más de 2,000 personas se reincorporen al mercado laboral, lo que, a su juicio, evidencia la relevancia de la industria para el desarrollo económico del país y las oportunidades de sus habitantes.

La mayoría de los contratados (1,070), hasta el 31 de julio de 2026, residen en las comunidades de La Pintada (408), Omar Torrijos Herrera (307), Penonomé (247) y Donoso (108), áreas cercanas al proyecto.

No obstante, la cifra dista de la alcanzada cuando la mina estaba en operaciones y rondaba los 7,000 empleos directos y 40,000 indirectos.

+2,000

personas se reincorporaron al mercado laboral a través del Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina. 7,000

empleos directos generó la mina de cobre en Donoso mientras estuvo operando.

Indicó, durante la inauguración del stand interactivo de Cobre Panamá en Expo Capac 2026, que los mineros están abiertos a conversar con quienes tengan interrogantes sobre la gestión minera.

"Podrán conversar con nuestro equipo de trabajo en un diálogo abierto en el que podemos aclarar cualquier tipo de dudas que tengan en cuanto a la minería responsable", dijo.

Reiteró que uno de los principales objetivos de la industria es cumplir con sus compromisos ambientales en aras de mitigar cualquier impacto que puedan llegar a tener sobre el entorno; por ello, funcionan a base de maquinaria eléctrica para reducir sus emisiones de carbono.

La empresa minera ha reforzado su presencia en distintas actividades del país para propiciar espacios de diálogo con la ciudadanía.

Informe

Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, miembro de la comisión interinstitucional creada por el Ejecutivo para analizar el informe de auditoría a la mina de cobre en Donoso, provincia de Colón, anunció que en los próximos días entregarán al presidente sus recomendaciones al respecto.

El Ejecutivo ha dejado claro que tomará la mejor decisión en beneficio del pueblo y esta se basará en evidencias técnicas.