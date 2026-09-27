La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), a través de su presidente Alberto López Tom, emitió un contundente pronunciamiento en el que rechaza varios aspectos del proyecto de reformas al Código Electoral aprobado recientemente en primer debate por la Asamblea Nacional, exigiendo correcciones profundas de cara al segundo debate.

El gremio empresarial advierte que los cambios introducidos de forma unilateral por los diputados ponen en riesgo la equidad de las contiendas, debilitan la participación ciudadana y atentan contra las atribuciones constitucionales del Tribunal Electoral (TE).

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Apede cuestiona severamente la propuesta que busca impedir que el TE reglamente situaciones surgidas una vez abierto el proceso electoral, recordando que el artículo 143 de la Constitución le confiere de forma privativa la facultad de interpretar y aplicar la ley electoral.

Por otra parte, el gremio alertó sobre la elevación de los topes de financiamiento privado —llegando hasta B/. 500,000 para determinadas candidaturas a diputado y alcalde—, lo cual incrementa el riesgo de una influencia desproporcionada del dinero y del crimen organizado, abogando en su lugar por mayor fiscalización y transparencia.

El pronunciamiento rechaza cualquier retroceso en las oportunidades para los candidatos independientes y critica fuertemente la figura que permitiría a un candidato aspirar simultáneamente a dos cargos de elección popular y conservar ambos de resultar electo.

Se cuestionan las nóminas cerradas y bloqueadas para elegir directivas de partidos y aspirantes al Parlacen.

Asimismo, se rechaza la reducción del plazo para investigar delitos electorales (de 4 a 3 años) y el mantenimiento del fuero penal electoral, exigiendo que los aspirantes respondan ante la justicia en igualdad de condiciones.

El presidente de la Apede relacionó la urgencia de preservar la solidez institucional con las recientes mediciones internacionales, citando el informe The Global State of Democracy 2026 de IDEA Internacional, que muestra un retroceso de Panamá en el Estado de derecho y en la participación ciudadana.

El gremio concluyó señalando que un sistema electoral predecible, transparente y respetuoso de las normas constitucionales es un pilar indispensable para inspirar la confianza que sostiene la inversión, el emprendimiento y la generación de empleo en el país.