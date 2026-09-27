La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) alzó su voz ante las modificaciones introducidas en el primer debate del Proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral.

El gremio empresarial advirtió sobre la falta de transparencia en el proceso legislativo y exigió corregir el rumbo durante el segundo debate.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El pronunciamiento, firmado por el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, señala que durante una sesión maratónica y nocturna en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional se aprobaron cambios de fondo que no formaban parte del consenso original construido en 2025 por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).

Entre los puntos más cuestionados destacan:

Restricciones a la libre postulación: Incremento de los requisitos de firmas y reducción del tiempo disponible para los candidatos independientes.

Trabas para nuevos partidos: Mayores exigencias para la formación de colectivos políticos.

Financiamiento y cargos: Modificaciones al manejo del dinero privado en la política y la habilitación de la reelección simultánea en dos cargos de elección popular.

Participación ciudadana limitada: Se otorgó un tiempo sumamente breve a la sociedad civil para presentar sus observaciones.

Llamado a la transparencia

Para la CCIAP, estas modificaciones atentan contra la esencia de unas reformas que deberían buscar la ampliación de la participación y la mejora de la competencia electoral, en lugar de levantar barreras o crear opacidad en el manejo de los fondos públicos y privados.

"La democracia no se legisla en la oscuridad. El sector privado sabe que la confianza es uno de los activos más importantes de un país, y la confianza institucional empieza en las urnas", destacó el gremio empresarial.

Ante este escenario, el sector privado hizo un enérgico llamado a la Asamblea Nacional para que el segundo debate se desarrolle a la luz del día, sin prisas y con una deliberación técnica adecuada.

Asimismo, exigieron escuchar al Tribunal Electoral, a los gremios y a la sociedad civil para eliminar aquellas disposiciones que generen ventajas indebidas para determinados actores políticos y debiliten la representación ciudadana.