Alejandro Pérez cuestiona independencia de Rubén Blades y pide a Blandón no meterse en los asuntos de RM

El abogado y político Alejandro Pérez lanzó fuertes críticas contra el cantautor y político Rubén Blades, al tiempo que pidió al exalcalde capitalino José Isabel Blandón no entrometerse en los asuntos del partido Realizando Metas.



Durante su intervención en el programa A Capa y Espada, Pérez puso en duda el carácter independiente de Rubén Blades, asegurando que desde sus inicios ha mantenido vínculos con el Partido Revolucionario Democrático (PRD).



"Rubén Blades siempre ha sido PRD. No entiendo cómo hay gente que aún piensa que puede ser independiente o presentar un proyecto político distinto al que se vivió en el pasado", afirmó Pérez.



Para respaldar su postura, el abogado recordó la participación de Blades en pasadas administraciones gubernamentales y movimientos políticos.



Rememoró que, tras el gobierno de Mireya Moscoso, Blades apoyó la candidatura de Martín Torrijos y posteriormente asumió como ministro de Turismo durante dicha gestión.



Asimismo, citó anécdotas de la época del movimiento Papa Egoró en la década de 1990 y comentarios de figuras de ese colectivo que le manifestaron su decepción al ser testigos de la afinidad del artista con el torrijismo.



Mensaje a José Isabel Blandón

Por otro lado, Pérez cuestionó las réplicas e intervenciones de José Isabel Blandón respecto a la situación legal y política del expresidente Ricardo Martinelli y las decisiones internas del partido Realizando Metas (RM).



Pérez le sugirió a Blandón mantenerse al margen de los asuntos propios de Realizando Metas, cuestionando la gestión de este último cuando estuvo al frente de la Alcaldía de Panamá y recordando viejos desacuerdos y querellas entre ambos.



En este sentido, Pérez recalcó que tras advertir que le interpondría una demanda, Blandón le pidió que no la concretara debido a que lo podía afectar en sus aspiraciones a la alcaldía.



Tras conversar, Pérez entonces dio marcha atrás con el proceso y aceptó las disculpas de Blandón. El abogado dejó claro que Blandón no le tiene que decir a los miembros de Realizando Metas quién los debe presidir.