Padre de menor atropellado en Dolega dice que compañeros del conductor taparon el carro con una lona: 'No tienen sentimientos'

Hossam Khadaj, padre del menor de 16 años Amer Carlo Khadaj Khadaj, quien falleció producto de un atropello en el distrito de Dolega, exigió justicia tras este hecho en el que está involucrado el músico Rubén Rovira Miranda, a quien este sábado se imputó por el presunto delito de homicidio culposo agravado y se ordenó su detención provisional.

Khadaj expresó el profundo dolor que embarga a su familia y la impotencia por las circunstancias en las que se dio el hecho de tránsito.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

A tener en cuenta que el presunto autor del atropello se dio a la fuga. Transcurrieron varios días para que se entregara a las autoridades.

"Nosotros estamos acá no contra nadie. Estamos aquí nosotros para pedir justicia, pedimos la justicia más fuerte porque eso puede pasarle a cualquiera persona", expuso tras la audiencia que enfrentó este sábado el conductor.

De acuerdo con el padre de la víctima, el músico no se detuvo ni mostró sentimientos, inclusive minutos después del hecho siguió "buscando su fama, su contrato y su dinero".

Kadhaj también dijo que "los compañeros (del músico) guardaron el carro y lo taparon con una lona para esconderlo".

"Los grupos que fueron con él, ninguno de ellos tienen sentimientos. Ninguno se interesó por la vida de un humano, ninguno le dio un consejo para que fuera al hospital o preguntara", puntualizó.

Además dijo que aunque sabe que "perdió a su hijo y no va a regresar", no permitirá que haya impunidad como ocurre habitualmente en Panamá.

El menor fue despedido a inicios de semana, rodeado de sus seres queridos, quienes también piden justicia.

El accidente ocurrió el pasado domingo a las 9:41 p.m. cuando Amer regresaba de comprar pan con un amigo que visitaba en Dolega. Cuando ambos cruzaban la vía de 4 carriles, fueron impactados por la camioneta de Rovira, que no se detuvo.