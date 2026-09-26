Panamá y Sierra Leona acuerdan iniciar las gestiones para el establecimiento formal de relaciones diplomáticas

El ministro de Relaciones Exteriores Javier Martínez-Acha y su homólogo de República de Sierra Leona, Musa Timothy Kabba, acordaron iniciar las gestiones para el establecimiento formal de relaciones diplomáticas entre ambos países, como parte del fortalecimiento de los vínculos de Panamá con África Occidental.

Las partes concertaron canalizar a través de sus respectivas Misiones Permanentes ante las Naciones Unidas la negociación del instrumento para el establecimiento de relaciones diplomáticas.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El seguimiento del proceso estará a cargo de funcionarios de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, tanto en la capital panameña como en Nueva York, en coordinación con los funcionarios correspondientes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Sierra Leona y su Misión Permanente ante las Naciones Unidas.

Martínez-Acha también expresó el interés de Panamá en participar en una reunión de la Unión Africana durante el próximo año, iniciativa que fue recibida favorablemente por su homólogo sierraleonés.

Por otro lado, Martínez-Acha resaltó la posición de Panamá a favor de una reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que contemple una representación permanente para África y América Latina, planteamiento expresado recientemente por el presidente de la República, José Raúl Mulino, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El ministro Kabba manifestó la coincidencia de Sierra Leona con este enfoque.

Sierra Leona, en tanto, compartió sus prioridades en materia de participación e inclusión en los espacios multilaterales, particularmente en relación con una mayor presencia de mujeres y jóvenes en los procesos de toma de decisiones internacionales.

Panamá y Sierra Leona exploran nuevas oportunidades de conectividad

En este primer acercamiento, Panamá y Sierra Leona identificaron oportunidades estratégicas para impulsar su cooperación económica y logística, con el objetivo de convertir sus futuros lazos diplomáticos en beneficios comerciales concretos entre América Latina y África Occidental.

Panamá propuso evaluar una ruta marítima directa entre África Occidental y el territorio panameño para agilizar el intercambio comercial transatlántico.

La delegación panameña resaltó su infraestructura y conectividad como un hub estratégico de distribución hacia el hemisferio occidental, potencial respaldado por la representación de Sierra Leona.

Se planteó firmar un Memorando de Entendimiento entre las autoridades portuarias de ambos países —una vez se formalicen de relaciones diplomáticas— para fortalecer la cooperación en materia logística, portuaria y de conectividad.



