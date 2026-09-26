Seguridad, energía y neutralidad del Canal marcan encuentro de cancilleres de Panamá y Colombia

Los cancilleres de Panamá, Javier Martínez-Acha, y de Colombia, Omar Nicolás Bula Escobar, revisaron los principales temas de la agenda bilateral y avanzaron en proyectos de interés estratégico, durante el periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El encuentro reafirmó la profundidad de las relaciones entre ambas naciones, con progresos en áreas como seguridad, migración, energía, aviación civil y diálogo político.

Con respecto a la seguridad regional, el canciller colombiano valoró positivamente la iniciativa Shield of the Americas, destacando su relevancia frente a las amenazas transnacionales que afectan a la región.

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Panamá propuso explorar con Colombia un mecanismo de alerta temprana migratoria, orientado a fortalecer el intercambio de información y la capacidad preventiva de ambos países frente a personas que pudieran representar riesgos para la seguridad,

Las delegaciones también intercambiaron perspectivas sobre la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención e inhibición frente a amenazas no tradicionales, mediante herramientas de cooperación, intercambio de información y capacidades institucionales que permitan anticipar y contener nuevas modalidades de riesgo para la seguridad regional.

Interconexión eléctrica

Ambos ministros catalogaron el proyecto de interconexión eléctrica Panamá-Colombia como una prioridad estratégica regional. En este sentido se destacó la importancia de mantener el respaldo de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones.

Además se reconocieron las gestiones entre las empresas responsables para resolver las trabas técnicas y comerciales pendientes.

Neutralidad del Canal

Panamá invitó formalmente a Colombia a adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal para respaldar la estabilidad del comercio marítimo.

Bula coincidió en la importancia de preservar la neutralidad y la seguridad de la navegación en puntos estratégicos del comercio marítimo mundial, incluyendo el Canal de Panamá, el estrecho de Ormuz, Bab el-Mandeb y el estrecho de Malaca.

Para Panamá, la adhesión de Colombia constituiría un paso significativo en la consolidación de una visión compartida sobre un principio esencial: que las grandes rutas del comercio mundial permanezcan abiertas, seguras, neutrales y accesibles sin discriminación.

Una relación de vecinos con visión de futuro

Los cancilleres también dieron seguimiento a la agenda de cooperación en aviación civil, constatando los contactos que mantienen las autoridades de ambos países y la necesidad de avanzar en la formalización de los instrumentos institucionales y normativos correspondientes.

Se acordó programar una reunión del mecanismo de Consultas Políticas en Bogotá durante este año y proyectar el encuentro del Grupo de Vecindad para 2027.

La reunión sirvió para coordinar los preparativos del próximo encuentro entre los presidentes José Raúl Mulino y Abelardo de la Espriella.

