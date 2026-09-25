Los cuatreros no dan tregua en la provincia de Panamá Oeste, en donde el hurto de ganado va en aumento pese a las diligencias que realiza el Ministerio Público (MP) para lograr la aprehensión de los implicados en este delito.

En las últimas semanas, una de las zonas más golpeadas por los cuatreros ha sido El Nanzal, en el corregimiento de Sorá, distrito de Chame, localizado a 16 kilómetros de la vía Interamericana.

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Ganaderos de este sector denunciaron el hurto de tres terneros y el sacrificio de otros dos, dentro de los predios de una de las fincas, causando con ello cuantiosas pérdidas económicas.

En ambos casos, los animales hurtados y sacrificados no pasaban de los cuatro meses de edad, con lo cual también se afecta el futuro desarrollo de las fincas.

Pérdidas económicas

Según estimados de la Asociación Nacional de Ganaderos (ANAGAN), capítulo de Panamá Oeste, entre el 2026 y junio del 2027, las pérdidas económicas en el sector ganadero de esta región del país a causa del hurto pecuario sobrepasan los 35 805 dólares.

En su favor, el Ministerio Público informó de la reciente aprehensión de una persona presuntamente involucrada en varios delitos de hurto pecuario.

La captura se llevó a cabo durante la ejecución de la "Operación Hereford". La operación implicó la realización de nueve diligencias de allanamiento en los distritos de Capira, La Chorrera y San Carlos.

Según un informe del MP, las diligencias abarcaron los poblados de Ciri Grande, La Pita, Bejuco, Caimitillo, Feullet, Barrio Colón y el corregimiento de Obaldía.

En estas diligencias se localizaron teléfonos celulares y facturas relacionadas con la investigación que se originó durante los años 2023, 2025 y 2026.