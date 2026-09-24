Lloradera

Un par de neonatos que ni comen por andar con la lloradera por la reforma Electoral, dicen que los están atacando directamente a los "independientes". ¿Ellos realmente son de libre postulación? ¡Hay dudas!

Pataleos

Y hablando de los neonatos, por ahí otro salió de este grupo tirando acusaciones de una supuesta "manipulación" de normas electorales. Ya no saben ni qué decir, se pasan. ¡Inhalen y exhalen!

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

¡Enredo!

Como está la gente quejándose de la publicidad engañosa de los locales de comida. "Mi plato no se parece a la foto". ¡Caramba! Ya la entidad que protege al consumidor está atendiendo estos casos.

Fuerte

Me dice un vidajena que la íntima del caído en Desgracia también va para el Penthouse con rejas. ¿Será que en unos días se sale con que tienen alguna condición médica? ¡Amanecerá y veremos!

Ridiculez

Mientras "El Barredero" anda muy entretenido dándole patadas al balón para acaparar las cámaras, las verdaderas necesidades de su circuito siguen esperando banca. ¡Menos show de cancha y más trabajo real!

Bochinche

El Loco salió al paso para reconfirmar que siguen apoyándose él y el "Amigo Fiel". Dejen el bochinche, porque aseguran que su amistad está más sólida que nunca.