Metro de Panamá y Alstom acuerdan plan de mantenimiento de $90 millones para las Líneas 1 y 2

Alstom y Metro de Panamá S.A. firmaron un contrato por US$90 millones para ejecutar servicios de mantenimiento de ciclo largo a los trenes que operan en las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá.

El acuerdo contempla trabajos sobre 235 coches Metropolis, con intervenciones programadas para preservar la confiabilidad, disponibilidad y desempeño de la flota que presta servicio diariamente a cientos de miles de pasajeros.

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Mantenimiento mayor y revisiones programadas

La empresa informó este 24 de septiembre que los trabajos incluirán mantenimiento mayor y revisiones de ciclo largo en los trenes.

El contrato establece intervenciones a intervalos de cinco, seis, ocho, diez y 12 años, de acuerdo con el ciclo de mantenimiento previsto para los distintos componentes de los trenes.

Sistemas clave bajo revisión

Entre los sistemas que serán revisados figuran los bogies, equipos de tracción, sistemas de freno y neumáticos, ruedas y equipos auxiliares, además de otros elementos considerados esenciales para la operación ferroviaria.

El objetivo es mantener las condiciones de funcionamiento de los trenes y contribuir a prolongar su vida útil.

Presencia de Alstom en el Metro de Panamá

Alstom indicó que presta servicios de mantenimiento para las Líneas 1 y 2 desde 2014. La compañía también ha participado en el desarrollo, construcción e implementación de sistemas ferroviarios para ambas líneas.

La empresa suministró 47 trenes Metropolis para el Metro de Panamá: 26 destinados a la Línea 1 y 21 a la Línea 2.