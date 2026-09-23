Promotores respaldan el subsidio, pero exigen claridad

La creación de un subsidio no reembolsable destinado a cubrir parte del abono inicial de viviendas de hasta 80 mil dólares para reactivar el sector y reducir el déficit habitacional ha sido bien recibida entre los promotores del interior del país.

Aseguran que la iniciativa incorporará al mercado a personas que anteriormente no podían acceder a un crédito hipotecario; sin embargo, para que sus efectos sean perceptibles a corto plazo, es fundamental que su reglamentación establezca claramente los parámetros bajo los cuales se aplicará el beneficio.

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La presidenta de la Asociación de Promotores de Viviendas de Azuero (Aproviva), Rosa María Espino, reveló que, tras el anuncio del Ejecutivo, algunos compradores han optado por posponer los trámites faltantes de firma ante la posibilidad de ser uno de los beneficiarios del incentivo, lo que ha afectado su cronograma de trabajo y proyecciones económicas, retrasando el cobro de las viviendas.

Sostiene que, para evitar este tipo de alteraciones en el procedimiento inmobiliario, es importante que se defina en qué momento los compradores podrán enviar sus solicitudes y hasta qué etapa del proceso recibirán el subsidio de 3,000 dólares.

No obstante, reconoció que la medida, junto a la exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) y los cambios a la ley de interés preferencial, impulsará la venta de viviendas en la región.

El impacto que tenga el programa en el mercado también dependerá, según Diosa Cedeño, desarrolladora de proyectos habitacionales en las provincias de Herrera y Los Santos, del perfil de los beneficiarios, la agilidad con la que se evalúen las solicitudes, la adecuación de las políticas bancarias y la emisión de certificaciones para los acreedores, factores que permitirán concretar las ventas que, hasta la fecha, se encuentran detenidas.

Asimismo, se deben revisar los plazos de los préstamos hipotecarios, los gastos y comisiones aplicadas a los clientes y promotores, descentralizar los procesos de aprobación y cierre, culminar los pagos pendientes del Fondo Solidario de Vivienda (FSV) y crear planes de ordenamiento territorial para Chitré y Las Tablas con una proyección de desarrollo sostenible a más de 20 años.

3,000

dólares, monto del subsidio a los panameños para el abono inicial de su primera vivienda. 35

decreto ejecutivo que crea el programa "Abono Pa Ti" con el objetivo de reactivar el sector.

Los promotores de viviendas de la provincia de Chiriquí, por su parte, señalan que, en la actualidad, apenas el 10% o 15% de los compradores potenciales dispone de la totalidad del abono solicitado para adquirir una propiedad desde el inicio; la mayoría necesita tiempo para ahorrar dichos fondos, por ello, respaldan la iniciativa.

"El programa puede permitir que familias que hoy están fuera del mercado finalmente se conviertan en compradores; por eso veo positivo que el Gobierno vuelva a generar herramientas para incentivar la vivienda", dijo a este medio Jorge Alberto Nasta, miembro de la junta directiva de la Asociación de Promotores de Chiriquí (Aprochi).

Pese a ello, considera que el problema habitacional que enfrenta el país va más allá del abono inicial; es crucial que haya una oferta de vivienda compatible con los ingresos reales de los panameños, especialmente en el interior, donde los salarios tienden a ser menores, pero los costos de desarrollo no necesariamente disminuyen en la misma proporción.

Nasta destacó que, tras el vencimiento del FSV, se produjo un vacío en el mercado que será atendido a través del programa 'Abono Pa Ti', cuyos resultados deben ser monitoreados para que la actividad no vuelva a desacelerarse.

El subsidio de 3,000 dólares para viviendas de hasta $80,000 estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030.