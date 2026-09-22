Llanto

Me dice un vidajena que la que abrazaba árboles ha formado tremeda llantaria por la reunión celebrada entre El Loco y el jefe de la otra vereda. La cosa es seguir vigente a cualquier costo. ¡Ay no!

Maraquero

El maraquero metió su cuchara en el tema de los Ricardos y le llovió palo. La gente le recordó que alguien que fue ministro del Muñeco que Pasea y ahora es aliado de Juan Cantina mejor debe seguir cantando.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Sororidad

Un metiche me dice que a algunas impolutas se les olvidó la sororidad al punto de descalificar al máximo a la honorable de "Seguimos" solo porque no se unió a su retórica ni dijo lo que ellos querían oír. ¡Santo!

Marcha

Me cuentan que los campesinos de Río Indio preparan una nueva marcha para este sábado porque aseguran que hay irregularidades y falta de transparencia por parte de la gente del Canal. ¡Padre santo!

Segunda

La sub del caído en DesGracia fue aprehendida ayer por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales. Un perverso dice que de tanto compartir con su jefe algo la tuvo que haber salpicado.

Discurso

El jefe del Gobierno de Paso Firme habla esta tarde en la ONU. Si no quiere perderse su discurso, esté atento a partir de las 12 del mediodía. Ayer la agenda estuvo cargada de encuentros de alto perfil.