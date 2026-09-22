Nathalee Aranda dio el primer oro a Panamá en los Juegos Suramericanos 2026

La colonense Nathalee Aranda dio a Panamá su primer metal de oro en los Juegos Suramericanos 2026, que se realizan en Santa Fe, Argentina, al imponerse en la final de salto largo femenino.

Aranda mostró un progreso constante en sus intentos, registrando marcas de 6.38 y 6.42 metros, antes de alcanzar su mejor marca con 6.48 metros, registro suficiente para adueñarse de la presea dorada.

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La medalla de plata fue para Javiera Musalen, de Chile, quien tuvo su mejor salto en 6.32 metros, mientras que el podio lo completó la brasileña Letícia Oro Melo con un registro de 6.10 metros.

Esta fue la décima medalla para Panamá en estos Juegos Suramericanos, acumulando dos de plata, siete de bronce y ahora el oro de Aranda en el atletismo.

En buen momento

Con esta conquista, la saltadora Nathalee Aranda mantiene su racha en el podio durante este año y demuestra el gran nivel deportivo por el que atraviesa.

Cabe recordar que Aranda conquistó recientemente el oro en la prueba de salto de longitud del Félix Sánchez Classic, evento categoría Silver del Continental Tour de World Athletics, con un registro de 6.46 metros.

Además, en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizó en República Dominicana, la atleta también se subió al podio al colgarse la medalla de bronce