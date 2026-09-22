Foro de Columbia University resalta la visión de Mulino y la competitividad logística de Panamá

Los estudiantes de Columbia University, en Nueva York, reconocieron este martes el liderazgo del presidente de Panamá, José Raúl Mulino. El mandatario, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulinoo, participó como invitado de honor en el Foro de Líderes Mundiales (World Leaders Forum), donde expuso sobre las políticas económicas y sociales que han mejorado las condiciones de miles de panameños y han contribuido a rescatar la reputación del país al sacarlo de listas discriminatorias.

Este año también participarán de este foro la presidenta de islas Marshall, Hilda Heine; la presidenta de Irlanda, Mary Robins; y el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo. A su llegada, Mulino fue recibido por Angela Olinto, directora de Columbia University, y Mauricio Cárdenas, catedrático de la Escuela de Asuntos Internacionales del centro universitario y exministro de Finanzas en Colombia.

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Durante el debate con los estudiantes, el presidente Mulino destacó que Panamá sobresale por su posición geográfica estratégica en el mundo y otras cualidades que la complementan: la dolarización, la estabilidad democrática, el grado de inversión —que solo poseen seis países de América Latina—, su condición de uno de los tres países carbono negativos en el mundo y su biodiversidad única.

A esto se suma un crecimiento económico del 5.5% en el primer semestre, cifra que probablemente sitúa a Panamá, después de Guyana, como la economía de mayor crecimiento de la región, puntualizó el mandatario.

“Y claro, no puedo dejar de mencionar el rol de nuestro activo más emblemático: el Canal de Panamá, la columna vertebral de nuestro sector logístico, con un plan de inversión de ocho mil quinientos millones de dólares para los próximos años, que incluye el reservorio del Río Indio, nuevas terminales portuarias, y un corredor logístico intermodal”, expuso Mulino en la sede de Columbia University.

Asimismo, indicó que la infraestructura logística de Panamá —el Canal ampliado, los puertos de clase mundial en ambos océanos, un ferrocarril interoceánico, el Hub de las Américas en el Aeropuerto de Tocumen y un marco legal para zonas francas y sedes multinacionales— es una plataforma multimodal sin paralelo.

Dijo que una de las prioridades de su gobierno es alcanzar una sincronización óptima de estos activos para maximizar su potencial. “No nos conformamos con ser un lugar de paso: transitamos hacia un hub logístico y multimodal de clase mundial que agrega valor en cada eslabón”, añadió.

Recalcó que el objetivo de un país competitivo es atraer inversión buscando generar empleos y oportunidades para su gente.

Mulino también reconoció que Panamá no está exento de inequidades. Aseveró que, para garantizar la estabilidad social, la economía debe ser incluyente y la educación es la herramienta clave: “Si queremos que los jóvenes de todo el país se integren a las industrias del futuro, debemos transformar el sistema educativo. Reformar el currículo escolar para mantenerlo acorde a los tiempos es indispensable. Trabajamos en fortalecer la educación técnica y vocacional, vinculando directamente la formación profesional con las necesidades de los sectores logístico, marítimo, financiero y turístico”.

Para ello, afirmó que Panamá debe invertir en infraestructura educativa y conectividad, digitalizando las aulas para eliminar las brechas entre el campo y la ciudad. “Aquí el rol de la innovación e inteligencia artificial cada día es más crucial”. La educación eleva los ingresos de las familias y es el principal antídoto contra la desesperanza y la polarización social, remarcó.

Otro aspecto que abordó fue el contexto internacional. Dijo que el mundo actual enfrenta tres tensiones: la reconfiguración geopolítica, la fragmentación del comercio multilateral y el cambio climático.

En primer lugar, las fricciones entre las grandes potencias impactan la inversión y el transporte marítimo. El “nearshoring” y el “friendshoring” buscan nodos seguros y neutrales, advirtió.

Indicó que, sumado a ello, el cambio climático en Panamá ya es una realidad operativa: nuestro sistema interoceánico depende de la cuenca del Canal —el sistema de lagos que lo abastece con agua dulce— y las sequías asociadas al fenómeno El Niño afectan los lagos Gatún y Alhajuela, restringiendo tránsitos y calado.

“No nos quedamos de brazos cruzados: actuamos con intención, ciencia y transparencia; y la Autoridad del Canal de Panamá prepara soluciones técnicas de gran escala para manejar la cuenca, asegurando agua para la población y previsibilidad comercial”.

También se refirió al trabajo que ha realizado su gobierno para el progreso de Panamá recuperando “nuestra imagen internacional y reputación financiera”.

Resaltó que hace poco más de un año, Panamá salió de las listas internacionales de riesgo por deficiencias en la prevención del lavado de activos. “Esta no fue una medida arbitraria: una reputación de transparencia financiera y fiscal atrae inversiones reales y sostenibles que benefician a miles de panameños, como he comprobado durante esta visita a Nueva York. Cuando se recupera mediante reformas verificables, la confianza se traduce en capital tangible y medible”, aseveró el mandatario panameño ante la comunidad de Columbia University.

El presidente Mulino terminó su disertación refiriéndose a la competitividad, que “no se decide finalmente en un palacio de gobierno. Se decide en un aula, en la curiosidad de un estudiante que decide entender el mundo en vez de solo heredarlo. A los jóvenes que están hoy aquí, panameños o no: el futuro no se hereda, se estudia, se cuestiona y se construye”.

Al finalizar, el presidente Mulino hizo un reconocimiento a su esposa y primera dama, Maricel Cohen de Mulino. “Hoy nos acompaña también mi querida esposa Maricel, el motor de muchas obras sociales en Panamá y mi balance perfecto en este caminar. Ella me recuerda cada día que dominar las cifras que he compartido esta tarde importa, pero importa aún más liderar con el corazón puesto en la gente”.

Luego del foro, el Presidente Mulino y la Primera Dama se reunieron con un grupo de 11 estudiantes panameños que realizan estudios en Columbia University.

El Foro de Líderes Mundiales de Columbia University ha reunido por dos décadas a jefes de Estado y líderes de opinión internacionales para interactuar con su comunidad de estudiantes y abordar temas cruciales que afectan al mundo.